Якщо МОЗ не почне аудит дій Степанова, "Голос" ініціюватиме створення ТСК, - Рудик

Вона наголосила, що необхідність створення парламентської ТСК виникне, якщо новопризначений голова МОЗ Віктор Ляшко не проведе ретельний аудит роботи відомства за свого попередника.

"Якщо такий аудит всередині МОЗу не відбудеться за місяць, "Голос" самостійно ініціюватиме перевірку. Парламентська ТСК отримає доступ до інформації та документів, які після розслідування можна передати до правоохоронних органів. У нас є претензії до точкового витрачання коштів, а також до процесу закупівлі вакцин. Тому що ми бачили, що ці контракти засекречені. Але рано чи пізно нам вдасться зрозуміти, за які кошти і за якими цінами відбувались ці закупівлі", - наголосила вона.

Рудик пояснила, що новому голові МОЗу тепер необхідно слідувати стратегії розвитку системи охорони здоров'я та виправити помилки, які допустив на посаді колишній міністр Максим Степанов.

"Зокрема, провести аудит забезпечення лікарень киснем і закупити його в необхідній кількості. Фракція "Голосу" внесла законопроект про кисневі станції та продовжує наполягати на його ухваленні. Організувати план вакцинації та зробити так, щоб максимальна кількість українців вакцинувалися до початку наступної хвилі, яка може бути восени. Крім того, необхідно організувати страхування лікарів, а також розібратись з обіцяними їм виплатам. Це три завдання, які повинен виконати міністр Ляшко", - резюмувала нардепка.