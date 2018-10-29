Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации

Реестр доноров поможет вовремя находить потенциального донора
Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, реестр доноров поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, который нуждается в трансплантации.
В целом информационная система предусматривает 9 различных реестров потенциальных доноров по типам потребностей:
"Сейчас главной задачей Минздрава является закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕДИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга. На эти нужды в бюджете 2018 года на трансплантацию всего предусмотрено более 28 млн грн: 26 млн 378 тыс на закупку услуг по разработке программного обеспечения и 1,9 млн на приобретение доступа к международному реестру доноров", - говорится в сообщении.
Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается позволить трансплантацию органов после смерти донора, при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию.
Также сообщалось, что Министерство охраны здоровья отправило в регионы отправлено ряд препаратов, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию.