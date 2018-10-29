Минздрав начал закупки для создания Единой государственной информсистемы трансплантации

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Реестр доноров поможет вовремя находить потенциального донора

Министерство здравоохранения начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, реестр доноров поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, который нуждается в трансплантации.

В целом информационная система предусматривает 9 различных реестров потенциальных доноров по типам потребностей:

реестр волеизъявление лица о даче согласия или несогласия на посмертное донорство или назначения ею полномочного представителя, содержит такую конфиденциальную информацию о физическом лице, которая предоставила согласие или несогласие на посмертное донорство или назначило полномочного представителя;

реестр волеизъявления лица, которое предоставило в установленном Законом порядке согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела умершего лица, которого оно представляет, содержащий конфиденциальную информацию о доноре-трупе или физическое лицо, которое дало согласие на изъятие анатомических материалов из тела умершего лица, которого оно представляет;

реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов;

регистр живых доноров;

регистр живых доноров гемопоэтических стволовых клеток;

реестр реципиентов;

реестр лиц с трансплантованим анатомическим материалом;

реестр учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь с применением трансплантации и/или осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией, и других субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность, связанную с трансплантацией;

реестр трансплант-координаторов.

"Сейчас главной задачей Минздрава является закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕДИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга. На эти нужды в бюджете 2018 года на трансплантацию всего предусмотрено более 28 млн грн: 26 млн 378 тыс на закупку услуг по разработке программного обеспечения и 1,9 млн на приобретение доступа к международному реестру доноров", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается позволить трансплантацию органов после смерти донора, при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию.

Также сообщалось, что Министерство охраны здоровья отправило в регионы отправлено ряд препаратов, закупленных за государственные средства. Среди медикаментов, в частности, препараты для пациентов, которые перенесли трансплантацию.