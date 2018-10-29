МОЗ розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформсистеми трансплантації

Реєстр донорів допоможе вчасно знаходити потенційного донора
Міністерство охорони здоров'я України розпочало закупівлі для створення Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Як зазначається, реєстр донорів допоможе вчасно знаходити потенційного донора, фізичні показники якого дозволяють врятувати пацієнта, який потребує трансплантації.
Загалом інформаційна система передбачає 9 різних реєстрів потенційних донорів за типами потреб:
"Наразі найголовнішим завданням МОЗ України є закупівля послуг з розробки програмного забезпечення для ЄДІСТ та доступ до міжнародної бази живих донорів кісткового мозку. На ці потреби в бюджеті 2018 року на трансплантацію загалом передбачено понад 28 млн грн: 26 млн 378 тис на закупівлю послуг з розробки програмного забезпечення та 1,9 млн на придбання доступу до міжнародного реєстру донорів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №2386а-1, яким пропонується дозволити трансплантацію органів після смерті донора за умови, що він заздалегідь надав письмову згоду на трансплантацію.
Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я відправило у регіони відправлено низку препаратів, закуплених за державні кошти. Серед медикаментів, зокрема, препарати для пацієнтів, які перенесли трансплантацію.