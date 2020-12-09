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МОЗ змінить алгоритм, щоб збільшити кількість тестів на COVID-19

Київ, Середа 09 грудня 2020 14:16
МОЗ змінить алгоритм, щоб збільшити кількість тестів на COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я України внесе зміни в алгоритм тестування на COVID-19. Також відомство має намір розширити коло осіб, які будуть проходити тестування на коронавірус.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає прес-служба відомства.

"У зв'язку з початком використання тестів на антиген ми значно розширимо коло осіб, які будуть проходити дослідження. Я вже дав відповідне доручення головному санітарному лікарю змінити алгоритм тестування на коронавірус", - заявив він.

Крім того, будуть внесені зміни в алгоритм обов'язкового тестування на COVID-19 під час планової госпіталізації хворих.

"Зараз при плановій госпіталізації необхідно пройти ІФА-тест. З початком застосування експрес-тестів на антиген, які займають лише 15 хвилин, алгоритм значно спрощується. Зараз ми займаємося забезпеченням лікарень цими тестами", - додав міністр.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні стабілізувалася. За останні дні зменшилася кількість хворих, а також кількість госпіталізацій.

Крім того, за минулу добу в Україні підтвердили 12 585 нових випадків коронавірусу. При цьому кількість видужали перевищує число хворих на дві тисячі.

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Новини України Суспільство КоронавірусМаксим Степанов

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