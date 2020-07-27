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Шесть областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав

Украина, Понедельник 27 июля 2020 12:41
Шесть областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав
Фото: карантин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

По состоянию на 26 июля в перечне было 9 областей

По состоянию на 27 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы шесть областей. Из списка по сравнению с прошлыми сутками выбыли три региона.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Шесть областей не готовы ослабить карантин, - Минздрав

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

  • Винницкая область (динамика 27,33%);
  • Волынская область (динамика 48,01%);
  • Закарпатская область (загруженность коек 63,39%);
  • Львовская область (выявление 11,35%);
  • Тернопольская область (динамика 53,13%);
  • Черновицкая область (выявление 11,89%, динамика 47,82%).

При этом для смягчения карантина регионы должны отвечать следующим критериям:

  • загруженность мест в больницах не более чем 50%;
  • проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения;
  • процент выявления коронавируса должен составлять менее 11%;
  • динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.

Напомним, по состоянию на 27 июля в Украине фиксируют спад количества новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились 807 человек.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

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