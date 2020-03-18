Минздрав не исключает ужесточение карантина в Украине

Министр здравоохранения Илья Емец не исключает ужесточение режима карантина в Украине в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По словам главы Минздрава, в случае необходимости украинские власти усилят карантинный режим в стране.

"Власти делают очень правильные шаги, и в случае необходимости мы будем вводить еще более жесткий режим. Даже если это кому-то не нравится. Под угрозой невидимого врага все государственные органы синхронизировано работают в усиленном режиме. Наш долг - защитить украинский народ", - заявил он.

Кроме того, Емец призвал украинских граждан оставаться дома и не нарушать нормы карантина.

"Мы настаиваем, чтобы вы оставались дома. Самоизоляция - это новая жизненная философия всех сознательных людей по всему миру. Не будьте равнодушными к друзьям и знакомым. Всеми способами пропагандируйте домашний режим", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луцке из-за пандемии коронавируса решили приостановить работу всего общественного транспорта. Запрет на работу общественного транспорта будет действовать до окончания карантина в Украине.

Как писало РБК-Украина, 18 марта в Украине прекратили железнодорожные, автобусные и авиаперевозки по стране. Также в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро, а на работу маршруток, троллейбусов и трамваев в стране ввели ограничение.