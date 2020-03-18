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В Луцке останавливают общественный транспорт

Новости » Коронавирус     18.03.2020 - 14:46
В Луцке останавливают общественный транспорт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Работа общественного транспорта в Луцке прекращена на период карантина

В Луцке с 19 марта прекращает работу весь общественный транспорт для предотвращения распространения коронавируса COVDI-19. Об этом сообщили в Луцком городском совете.

Запрет на работу общественного транспорта будет действовать до окончания карантина.

"Транспортное средство - место тесного контакта людей. Если в автобус или троллейбус зайдет больной, то есть большая угроза заболеть другим пассажирам. Единственный эффективный способ - оставаться дома", - отметил и.о. городского главы Григорий Пустовит.

При этом в горсовете отметили, что медицинским работникам и работникам критических предприятий организовывается проезд к работе за счет городского бюджета. Предприятия, учреждения и организации также призвали обеспечить проезд работников транспортными средствами в режиме социальных перевозок.

Кроме этого в горсовете заверили, что службы такси в городе не будут подымать цены на период карантина, а также проводят дезинфекцию салонов автомобилей, а водителя будут работать в масках.

Также на базе департамента социальной политики создают группу волонтеров, которые будут помогать людям старшего возраста.

Отметим, с 18 марта в Украине прекратили железнодорожные, автобусные и авиаперевозки по стране, закрыли метро, а на работу маршруток, троллейбусов и трамваев введены ограничения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 18 марта Кабинет министров ввел чрезвычайную ситуацию в Киевской области в связи с коронавирусом. При этом режим ЧС действует на данный момент лишь в области, но не в Киеве.

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