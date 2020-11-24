Минздрав инициирует увеличение базовой ставки за лечение туберкулеза в 2021 году

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Министерство здравоохранения инициирует увеличение в 2021 году базовой ставки за лечение больных туберкулезом. Ее предлагают увеличить до 63 тысяч гривен.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

В этом году она установлена ​​на уровне более 20 тысяч гривен.

В бюджетном запросе на следующий год ведомство также заложило тариф на лечение инсульта в размере от 22 тысяч до 118 тысяч гривен в зависимости от метода лечения.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил Государственную стратегию развития системы противотуберкулезной медицинской помощи населению на 2020-2023 годы.

Указано, что план предусматривает реорганизацию региональных противотуберкулезных учреждений. Это означает слияние всех таких заведений соответствующего региона в единственное в регионе учреждение, которое будет иметь статус регионального фтизиопульмонологического медицинского центра, предоставляющего услуги населению.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине более 14 тысяч человек лечится от туберкулеза. Только за сентябрь зарегистрировано 1322 новых случая туберкулеза.

Так, во Всемирной организации здравоохранения считают, что в 2020 году в связи с коронакризисом ситуация с туберкулезом ухудшилась. Борьба против туберкулеза оказывается под угрозой.