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МОЗ ініціює збільшення базової ставки за лікування туберкульозу у 2021 році

Україна, Вівторок 24 листопада 2020 11:26
МОЗ ініціює збільшення базової ставки за лікування туберкульозу у 2021 році
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я ініціює збільшення у 2021 році базової ставки за лікування хворих на туберкульоз. Її пропонують збільшити до 63 тисяч гривень.

Про це у ході брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов.

У цьому році вона встановлена на рівні понад 20 тисяч гривень.

У бюджетному запиті на наступний рік відомство також заклало тариф на лікування інсульту у розмірі від 22 тисяч до 118 тисяч гривень залежно від методу лікування.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів затвердив Державну стратегію розвитку системи протитуберкульозної медичної допомоги населенню на 2020-2023 роки.

Вказано, що план передбачає реорганізацію регіональних протитуберкульозних закладів. Це означає злиття усіх таких закладів відповідного регіону в єдиний у регіоні заклад, що матиме статус регіонального фтизіопульмонологічного медичного центру, який надає послуги населенню.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні понад 14 тисяч осіб лікується від туберкульозу. Тільки за вересень зареєстровано 1 322 нових випадків туберкульозу.

Так, у Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що в 2020 році у зв'язку з коронакризою ситуація з туберкульозом погіршилася. Боротьба проти туберкульозу виявляється під загрозою.

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Новини України Суспільство туберкулезМінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим Степанов

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