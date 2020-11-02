Минздрав готовится к разворачиванию госпиталя во Дворце спорта

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения готовится к развертыванию временного госпиталя для приема пациентов с коронавирусом в киевском Дворце спорта. Сейчас завершается процесс оценки затрат.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он отметил, что уже есть предварительные сметы, которые сейчас дорабатываются.

"Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сообщил Ляшко.

Санврач добавил, что также рассматривают возможность развертывания полевых госпиталей.

"Это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно подвести кислород к койко-местам, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - пояснил Ляшко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что в столице готовят три объекта, чтобы развернуть в них госпитали для пациентов с коронавирусом - Дворец спорта, Национальный экспоцентр Украины или Международный выставочный центр.

Также РБК-Украина писало, что для организации временных госпиталей в Киеве необходимо 245 миллионов гривен.