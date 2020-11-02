МОЗ готується до розгортання госпіталю в Палаці спорту

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я готується до розгортання тимчасового шпиталю для прийому пацієнтів з коронавірусом в київському Палаці спорту. Зараз завершується процес оцінки витрат.

Про це в інтерв'ю "Сьогодні" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що вже є попередні кошториси, які зараз допрацьовуються.

"Ми зібрали потреби по обладнанню, дали завдання ДП "Медичні закупівлі", аби там проаналізували ціни, і запускаємо постанову, якою виділимо на це кошти, і починаємо розгортати госпіталь у Палаці спорту", - повідомив Ляшко.

Санлікар додав, що також розглядають можливість розгортання польових госпіталів.

"Це великі площі, на яких додатково розміщуються ліжка таким чином, щоб була велика блочна система, де можна підвести кисень до ліжко-місць, забезпечити реанімаційні відділення, кімнати для медичного персоналу", - пояснив Ляшко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці готують три об'єкти, щоб розгорнути в них госпіталі для пацієнтів з коронавірусом - Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр.

Також РБК-Україна писало, що для організації тимчасових госпіталів у Києві необхідно 245 мільйонів гривень.