В Минздраве назвали сумму, необходимую Киеву для организации временных госпиталей

Фото: медики (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киеву для организации временных госпиталей нужно 245 млн гривен. Временные мобильные госпитали позволят создать 500 дополнительных коек.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Мы получили информацию от властей Киева, где они собираются размещать в случае необходимости временные мобильные госпитали - это может быть или выставочный центр, или Дворец спорта. Они рассчитали, что им нужно 245 млн гривен", - заявил Степанов.

Глава Минздрава отметил, что для обеспечения лечебного процесса в таких госпиталях понадобится 1200 человек медперсонала.

Напомним, в шести областях Украины больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 70%. Всего в стране заняты уже 65,8% таких кроватей.

Как писало РБК-Украина, в Киеве за прошедшие сутки коронавирусом заразился 741 человек. Это новый антирекорд в столице.

Также ранее Степанов объяснил, почему Украина может выделить в общей сложности до 52 тысяч коек для больных COVID-19. Он подчеркнул, что у медицинской системы есть предел и по количеству койкомест, и по количеству медиков.