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Минздрав определит санврачей в регионах

Новости » Общество     14.03.2020 - 14:53
Минздрав определит санврачей в регионах
Фото: заседание Кабмина (kmu.gov.ua)

Кабмин провел внеочередное заседание по вопросом противодействия распространения коронавируса

Кабинет министров на внеочередном заседании правительства поручил Министерству здравоохранения определить главных санитарных врачей в регионах. Об сообщает правительственный портал.

В частности, данные полномочия были возложены на заместителя главы Минздрава, главного государственного санврача Виктора Ляшко.

"Правительство уполномочило заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача на осуществление отдельных полномочий. А именно: относительно эпидемиологического надзора (наблюдения), предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий. Также поручено определить уполномоченных лиц, которые будут выполнять функции главных государственных санитарных врачей в регионах", - говорится в сообщении.

Напомним, также правительство на внеочередном заседании приняло распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19. В частности, Кабмин запретил запретил въезд иностранцам и закрыл международное авиасообщение с Украиной.

Кроме этого Кабмин принял решение об экстренной эвакуации граждан Украины из Италии из-за пандемии коронавируса. Эвакуация ожидается в ближайшее время.

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