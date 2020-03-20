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Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 15:53
Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина
Иллюстративное фото (flickr.com/Núcleo Editorial)

Uber будет бесплатно возить медиков в семи городах Украины

На время карантина в Украине медики смогут бесплатно добираться на работу на такси в тех городах, где работает сервис Uber. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения о коронавирусе.

Сообщается, что Uber будет бесплатно доставлять в больницы медиков, задействованных в предотвращении коронавирусной инфекции. Договоренность включает 10000 поездок.

"Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.

Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры потребовало от местных властей организовать подвоз работников к важным объектам на период карантина в Украине.

Сегодня киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в столице бесплатный подвоз медиков готов обеспечить и сервис такси Bolt.

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