Минздрав договорился о бесплатном такси для медиков на время карантина

Иллюстративное фото (flickr.com/Núcleo Editorial)

Uber будет бесплатно возить медиков в семи городах Украины

На время карантина в Украине медики смогут бесплатно добираться на работу на такси в тех городах, где работает сервис Uber. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала Министерства здравоохранения о коронавирусе.

Сообщается, что Uber будет бесплатно доставлять в больницы медиков, задействованных в предотвращении коронавирусной инфекции. Договоренность включает 10000 поездок.

"Эта опция будет доступна в городах, где работает сервис Uber - Киев, Одесса, Львов, Днепр, Харьков, Запорожье и Винница", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения призывает другие транспортные сервисы присоединиться к инициативе и помочь добраться на работу тем, кто спасает человеческие жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры потребовало от местных властей организовать подвоз работников к важным объектам на период карантина в Украине.

Сегодня киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в столице бесплатный подвоз медиков готов обеспечить и сервис такси Bolt.