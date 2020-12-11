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Минздрав дал рекомендации путешествующим во время новогодних праздников

Киев, Пятница 11 декабря 2020 10:07
Минздрав дал рекомендации путешествующим во время новогодних праздников
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения дало рекомендации туристам, которые планируют путешествия во время новогодних праздников в условиях пандемии коронавируса. Гражданам необходимо проверить информацию о ситуации с коронавирусом в той стране, куда они планируют путешествие, и придерживаться правил безопасности.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом в Минздраве отметили, что не рекомендуют путешествия.

"Советуем воздержаться от соответствующих путешествий во время пандемии на эти новогодние каникулы. Если вы уже решили поехать, чтобы увидеть информацию, которая ситуация в этой стране по COVID-19, условия визита к ней. Это все можно посмотреть на сайте Министерства иностранных дел. Во-вторых, обязательно соблюдайте все правила безопасности, пока вы будете находиться в другой стране", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в правительстве анонсировали ужесточение карантина в Украине после Нового года - новые ограничения введут с 8 по 24 января.

При этом глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что продление работы ресторанов на Новый год не повлияет на заболеваемость.

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