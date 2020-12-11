Моз дало рекомендації подорожуючим під час новорічних свят

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації туристам, які планують подорожі під час новорічних свят в умовах пандемії коронавіруса. Громадянам необхідно перевірити інформацію про ситуацію з коронавірусом в тій країні, куди вони планують подорож, і дотримуватися правил безпеки.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

При цьому в Моз зазначили, що не рекомендують подорожі.

"Радимо утриматися від відповідних подорожей під час пандемії на ці новорічні канікули. Якщо ви вже вирішили поїхати, щоб побачити інформацію, яка ситуація в цій країні COVID-19, умови візиту до неї. Це все можна подивитися на сайті Міністерства закордонних справ. По-друге, обов'язково дотримуйтесь правил безпеки, поки ви будете перебувати в іншій країні", - заявив Степанов.

Нагадаємо, раніше в уряді анонсували посилення карантину в Україні після Нового року - нові обмеження введуть з 8 по 24 січня.

При цьому глава Госпотребслужбы Києва Олег Рубан повідомляв, що продовження роботи ресторанів на Новий рік не вплине на захворюваність.