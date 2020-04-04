Минздрав дал инструкцию по правильному ношению маски

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предоставил инструкцию по правильному использованию медицинских масок. Об этом сообщается на странице центра в Facebook.

Как отмечается в сообщении, маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

В центре предоставили следующие рекомендации, как надевать маску: нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот.

Кроме того, маску следует менять, как только она стала влажной, маску следует менять каждые четыре часа.

В центре отметили, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. В случае прикосновения, нужно помыть руки с мылом или обработать спиртосодержащим антисептиком.

Также нельзя использовать маску повторно. Кроме того, нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: нельзя прикасаться к ее внешней поверхности, ее нужно снять за резинки, свернуть и выбросить в мусорник.

Напомним, Кабинет министров 3 апреля усилил карантин в Украине, запретив, в частности, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, а также в общественных местах без защитных масок.

Отметим, Кабинет министров рекомендует на период карантина находиться на улице в маске, хотя это и не предусмотрено нормой нового постановления.