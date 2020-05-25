Минздрав не будет убирать тестирование из критериев ослабления карантина

Из критериев ослабления карантина в Украине не будут убирать показатель тестирования. В частности, несмотря на то, что не все регионы довольны наличием такого критерия.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, показатели заболеваемости зависят от количества проведенных тестов. Он также отметил, что в течение двух-трех дней все регионы могут выйти на необходимые показатели.

"Мы не хотим убирать показатель тестирования, потому что не будет тестирований - не будет заболеваемости. Можно лавировать этими показателями. Поэтому мы жестко в Министерстве здравоохранения стоим на этой позиции, что тестирование должно быть", - заявил Ляшко.

Он также отметил, что регионам, которые не дотягивают по показателям тестирования методом ПЦР предложено тестирование методом иммуноферментного анализа для групп риска, например, медицинских сотрудников или правоохранителей.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 25 мая к ослаблению карантина в Украине не готовы 8 областей, при этом Днепропетровская, Донецкая, Луганская и Львовская области не соответствуют критерию по количеству тестирований.

Также сообщалось об увольнении руководителя Днепропетровского областного лабораторного центра Александра Штепы, который подозревается в искажении результатов ПЦР-тестов на коронавирус COVID-19.