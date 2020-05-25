МОЗ не буде прибирати тестування з критеріїв ослаблення карантину

З критеріїв ослаблення карантину в Україні не будуть прибирати показник тестування. Зокрема, незважаючи на те, що не всі регіони задоволені наявністю такого критерію.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, показники захворюваності залежать від кількості проведених тестів. Він також зазначив, що протягом двох-трьох днів усі регіони можуть вийти на необхідні показники.

"Ми не хочемо прибирати показник тестування, тому що не буде тестувань - не буде захворюваності. Можна лавіювати цими показниками. Тому ми жорстко в Міністерстві охорони здоров'я стоїмо на цій позиції, що тестування має бути", - заявив Ляшко.

Він також зазначив, що регіонам, які не дотягують за показниками тестування методом ПЛР запропоновано тестування методом імуноферментного аналізу для груп ризику, наприклад, медичних працівників або правоохоронців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 25 травня до ослаблення карантину в Україні не готові 8 областей, при цьому Дніпропетровська, Донецька, Луганська і Львівська області не відповідають критерію по кількості тестувань.

Також повідомлялося про звільнення керівника Дніпропетровського обласного лабораторного центру Олександра Штепи, який підозрюється у спотворенні результатів ПЛР-тестів на коронавірус COVID-19.