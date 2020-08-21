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Минздрав будет по-новому определять индикатор больничных коек

Киев, Пятница 21 августа 2020 18:40
Минздрав будет по-новому определять индикатор больничных коек
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Индикатор теперь будет определяться по двум показателям

Министерство здравоохранения Украины изменило показатели для определения индикатора заполненности больничных коек, который используется при определении карантинных зон. Теперь индикатор будет определятся на основании двух показателей.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба Минздрава в Facebook.

По словам Ляшко, первый показатель - процент заполненности коек пациентов с COVID-19. Диагноз должен быть подтвержден положительным тестом ПЦР. Этот показатель используется для определения уровня эпидемической опасности в области.

В частности, заполненность более 50% отнесет регион в "оранжевую зону", более 75% - в "красную".

Второй показатель - процент заполненности кроватей пациентов с COVID-19 и пациентами с подозрением на это заболевание. Этот показатель используется для мониторинга состояния готовности системы здравоохранения к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной болезнью.

При заполненности более 50% будет расширяться перечень больниц, определенных для борьбы с COVID-19.

Минздрав будет по-новому определять индикатор больничных коек

Фото: инфографика по изменениям (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав может пересмотреть критерии госпитализации больных коронавирусом; предполагается, что будут госпитализировать только тяжело больных.

Отметим, на ближайшие две недели Черновцы попали в "красную зону" карантина, Харьков - в "оранжевую".

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