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Черновцы попали в "красную зону" карантина, Харьков - в "оранжевую"

Черновцы, Четверг 20 августа 2020 18:05
Черновцы попали в "красную зону" карантина, Харьков - в "оранжевую"
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Комиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела карантинные зоны

После дополнительного пересмотра зон по уровням эпидемиологической опасности Черновцы попали в "красную зону". Хотя ранее город находился в "оранжевой зоне".

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

Также после пересмотра Харьков оказался в "оранжевой зоне", однако ранее был определен в "желтую".

После пересмотра в "красную зону" попали город Коломыя и Тисменицкий район Ивано-Франковской области, которые ранее находились в "желтой зоне".

Город Острог Ровенской области, который ранее находился в "оранжевой зоне", попал в "красную".

Кроме того, город Тернополь определили в "оранжевую зону". Ранее он находился в "желтой".

Отметим, что поскольку Черновцы попали в "красную зону" на две недели, то, по всей видимости, школы, садики и университеты с 1 сентября не откроются.

Напомним, 20 августа Украина обновила зоны карантина.

Кроме того, в Украине зафиксирован новый антирекорд по коронавирусу, почти 2 000 новых случаев за сутки.

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