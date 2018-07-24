В Минюсте разъяснили правила временного выезда ребенка за границу

Новости Общество 24.07.2018 - 22:57
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Для выезда за границу с ребенком один из родителей должен сообщить об этом литом другую сторону

Начали действовать изменения в рамках второго пакета законодательной инициативы "Чужих детей не бывает", которые позволяют выезжать за границу с ребенком одному из родителей без разрешения другой стороны. Заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко разъяснила правила такого нововведения, передает пресс-служба Минюста.

Так, по словам Глущенко, главное, на что следует обратить внимание - то, что один из родителей (мать или отец), который вывозит ребенка за границу, обязательно должен сообщить о выезде заказным письмом другого из родителей, который платит алименты.

"В письме необходимо указать цель выезда, куда именно едет ребенок, а также время, на которое ребенок покидает территорию Украины", - отметила Глущенко.

Кроме того, при пересечении границы родителям необходимы будут такие документы:

  • решение суда или органов опеки и попечительства, которым определено место жительства ребенка;
  • документы, подтверждающие цель и сроки выезда (например, это может быть справка из медицинского или образовательного учреждения, бронирование билетов и т. п).

В Минюсте отметили что разрешение от второго родителя также не будет нужно, даже при условии, если одна из сторон имеет намерение выехать за границу более, чем на 1 месяц или в случае наличия долга по алиментам у другого из родителей за 4 месяца или за 3 месяца, если ребенок является тяжело больным.

"В таком случае на границе необходимо будет предоставить справку о задолженности второго родителя по уплате алиментов и при необходимости -справку о болезни ребенка", - разъяснили в министерстве.

В случае нарушения сроков пребывания вне Украины отца или мать ребенка  ограничат в праве самостоятельного решения вопроса выезда ребенка за границу в течение 1 года и наложен штраф.

Напомним, с начала 2018 года в Украине с неплательщиков алиментов взыскали более 2 млрд гривен.

В сентябре в Раду внесут законопроект о юстиции для ребенка Относительно 117 тыс. должников по алиментам применены ограничения, - Минюст
Теги:  Министерство юстиции Украины,  дети,  документы,  алименты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС