З початку року з неплатників аліментів стягнули понад 2 млрд гривень

Аліменти стягнули на користь більш ніж 0,5 млн дітей

В Україні з початку 2018 року з неплатників аліментів стягнули понад 2 млрд гривень. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко, передає прес-служба відомства.

За словами Глущенко, станом на 20 липня сума коштів за виконавчими документами про стягнення аліментів становить 2,1 млрд гривень. А кількість дітей, на користь яких були стягнуті аліменти в 2018 році, становить майже 506 тис. При цьому на одну дитину лише за минулий місяць стягнуто в середньому 4,2 тис. гривень.

У той же час вона зазначила, що Мін'юст не збирається зупинятися на досягнутому.

"В рамках ініціативи # ЧужихДітейНеБуває2 ми розробили наступний пакет законопроектів по захисту прав дітей. 3 липня він був прийнятий Верховною радою України. Цей пакет законопроектів спрямований не тільки на посилення відповідальності осіб, які ухиляються від сплати аліментів, але й на стимул і підтримку тих батьків, які сумлінно виконують свій батьківський обов'язок", - пояснила Глущенко.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, щодо 117 тис. боржників за аліментами застосовано обмеження.