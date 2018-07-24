У Мін'юсті роз'яснили правила тимчасового виїзду дитини за кордон

Для виїзду за кордон з дитиною один із батьків має повідомити про це литом іншу сторону

Розпочали діяти зміни у рамках другого пакету законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває", які дозволяють виїздити за кордон із дитиною одному із батьків без дозволу іншої сторони. Заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко роз'яснила правила такого нововведення, передає прес-служба Мін'юсту.

Так, за словами Глущенко, головне, на що слід звернути увагу - те, що один з батьків (мати або батько), який вивозить дитину за кордон, обов’язково має повідомити про виїзд рекомендованим листом іншого з батьків, котрий сплачує аліменти.

"У листі необхідно зазначити мету виїзду, куди саме їде дитина, а також час, на який дитина залишає територію України", - зазначила Глущенко.

Крім того, при перетині кордону батькам необхідні будуть такі документи:

рішення суду чи органів опіки та піклування, якими визначено місце проживання дитини;

документи, що підтверджують мету та терміни виїзду (наприклад, це може бути довідка з медичного або навчального закладу, бронювання квитків тощо).

У Мін'юсті зазначили що дозвіл від іншого з батьків також не буде потрібний, навіть за умови, якщо одна зі сторін має намір виїхати за кордон більше, ніж на 1 місяць чи у випадку наявності боргу по аліментах в іншого з батьків за 4 місяці або за 3 місяці, якщо дитина є важкохворою.

"У такому разі на кордоні необхідно буде надати довідку про заборгованість другого з батьків по сплаті аліментів і за необхідності довідку про хворобу дитини", - роз’яснили в міністерстві.

У випадку порушення термінів перебування за кордоном батька чи матір дитини буде обмежено в праві самостійного вирішення питання виїзду дитини за кордон протягом 1 року та накладено штраф.

Нагадаємо, з початку 2018 року в Україні з неплатників аліментів стягнули понад 2 млрд гривень.