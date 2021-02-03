В Минюсте рассказали, когда продадут первую тюрьму

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о продвижении в вопросе приватизации украинских тюрем. Первое такое учреждение планируют продать уже в начале марта 2021 года.

Об этом говорится в интервью Малюськи для "Украинского радио".

По словам министра, активные действия в направлении приватизации пенитенциарных учреждений начнутся в феврале.

"Мы планируем начать активные действия в этом направлении в феврале. Думаю, что об объявлении аукционов будет сообщено недели через две. Документы на приватизацию первой тюрьмы мы передали в Фонд госимущества. Думаю, первая тюрьма будет продана в начале марта текущего года", - сказал он.

Малюська также напомнил о внедрении платных камер. Он рассказал, что от платных камер государственный бюджет уже получил более 2,2 млн гривен.

"И это существенно превышает все наши затраты на оборудование таких тюрем, на полученные средства мы проводим ремонты в бесплатных камерах. Эта услуга крайне популярна, платных камер в Киевском СИЗО станет существенно больше, поступлений будет больше и будет больше ремонтов бесплатных камер", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году Минюст планировал выставить на продажу около 30 законсервированных тюрем.

Как писало РБК-Украина, в 2021 году Минюст планирует продать как минимум четыре тюрьмы.