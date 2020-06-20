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В Минюсте рассказали, какую сумму уже получили за платные СИЗО

Новости » Политика     20.06.2020 - 07:38
В Минюсте рассказали, какую сумму уже получили за платные СИЗО
Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина)

За проживание в платных камерах уже уплатили более 115 тыс. гривен

За платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уже заплатили свыше 115 тысяч гривен. Эти средства планируют потратить на ремонт СИЗО.

Об этом 19 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, в Украине есть желающие платить за проживание в лучших камерах.

"Уже собрали более 115 тысяч гривен за пользование камерами. Мы уже начали ремонты бесплатных камер", - сказал министр.

Он также добавил, что первые результаты ремонтных работ презентуют вероятно в июле. Кроме того, Малюська анонсировал открытие платных камер еще в пяти СИЗО.

Отметим, что платные камеры официально разрешены уже полтора месяца.

Ранее сообщалось, что платные камеры сейчас доступны в Харьковском, Сумском и Старобельском СИЗО, а также в Полтаве.

РБК-Украина писало, что первые в Украине платные камеры в рамках пилотного проекта открылись в Лукъяновском СИЗО в начале мая.

Впоследствии Малюська заявил, что ожидает увеличения спроса на платные камеры.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины СИЗОкамераМинистерство юстиции Украины
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