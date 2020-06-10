Минюст открыл платные камеры еще в четырех СИЗО

Фото: Елена Высоцкая (facebook.com minjust official)

Сейчас платные камеры доступны в десяти следственных изоляторах

Министерство юстиции открыло платные камеры еще в четырех следственных изоляторах. Соответствующая услуга сейчас доступна в Харьковском, Сумском и Старобельском СИЗО, а также в Полтаве.

Об этом сообщает правительственный портал.

"С сегодняшнего дня доступна услуга "платные камеры" в Харьковском, Сумском и Старобельском следственных изоляторах, а также в Полтаве", - сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

Она подчеркнула, что полученные от этих услуг средства в дальнейшем используют для ремонтов помещений следственных изоляторов, в частности в обычных (бесплатных) камерах.

Указано, что стоимость пребывания в камере Харьковского СИЗО за сутки составляет 1000 грн с человека; за неделю - 3500 грн; за месяц - 3750 грн.

В Сумском СИЗО стоимость за сутки составляет 600 грн; за неделю - 2000 грн; за месяц - 4100 грн. А стоимость платной камеры Старобельского СИЗО за сутки - 750 грн; за неделю - 2600 грн; за месяц - 3000 грн.

Кроме того, в Полтавском учреждении исполнения наказаний (№ 23) стоимость за сутки составляет 600 гривен с 1 человека; за неделю - 2100 грн; за месяц - 3800 грн.

Вместе с тем после приговора суда пребывание в улучшенных камерах не предусмотрено. Всего на данный момент к проекту присоединились десять СИЗО.

Напомним, ранее в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры, в которых увеличена норма площади на человека и отгорожен санузел.

Как писало РБК-Украина, Минюст планирует вывести следственные изоляторы за пределы городов, а земельные участки под ними сдавать в аренду.

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Автор: Юлия Струк