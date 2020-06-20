У Мін'юсті розповіли, яку суму вже отримали за платні СІЗО

Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)

За проживання у платних камерах вже сплатили понад 115 тис. гривень

За платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції вже сплатили понад 115 тисяч гривень. Ці кошти планують витратити на ремонт СІЗО.

Про це 19 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телеканалу "Прямий".

За його словами, в Україні є охочі платити за проживання у кращих камерах.

"Вже зібрали понад 115 тисяч гривень за користування камерами. Ми вже почали ремонти безкоштовних камер", - сказав міністр.

Він також додав, що перші результати ремонтних робіт презентують ймовірно у липні. Крім того, Малюська анонсував відкриття платних камер ще у п'яти СІЗО.

Зазначимо, що платні камери офіційно дозволені вже півтора місяці.

Раніше повідомлялося, що платні камери зараз доступні у Харківському, Сумському та Старобільському СІЗО, а також у Полтаві.

РБК-Україна писало, що перші в Україні платні камери в рамках пілотного проекту відкрилися в Лук'янівському СІЗО на початку травня.

Згодом Малюська заявив, що очікує на збільшення попиту на платні камери.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора