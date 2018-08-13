В Минюсте рассказали детали иска против РФ в ЕСПЧ

На Россию, кроме Украины, подали заявления и частные компании

В Минюсте рассказали о ходе рассмотрения дел против России в Международном суде ООН. Об этом сегодня, 13 августа, во время пресс-конференции сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Есть также три дела в Международном суде ООН. Они касаются запрета финансирования терроризма, то есть, нарушение этой Конвенции со стороны Российской Федерации, Конвенции о запрещении дискриминации, и третье дело в Международном трибунале касается нарушения прав Украины на недра и водный ландшафт, которые фактически были захваченные Российской Федерацией... Украина подала огромное количество доказательств и они уже вышли на этап слушаний по этим делам", - сказал он.

Петренко отметил, что кроме заявлений на Россию, поданных Украиной в Международный суд ООН, также есть масса заявлений, которые были поданы частными компаниями.

"Эти заявления, в частности, касаются компенсации убытков, связанных с утратой имущества и бизнеса на территории Крыма и Донбасса", - сказал министр.

Петренко добавил, что Минюст оказывает бесплатную правовую помощь относительно того, как пострадавшим от аннексии Крыма и оккупации Донбасса гражданам оформить индивидуальное обращение в Международный суд ООН, чтобы получить возможность компенсации нанесенных убытков.

Ранее сообщалось, что Украина надеется на новые санкции против РФ на основании иска в ЕСПЧ.

Напомним, что Украина подала в ЕСПЧ иск против России за нарушения прав политзаключенных.