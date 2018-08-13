В Мін’юсті розповіли деталі позова проти РФ до ЄСПЛ

На Росію, окрім України, подали заяви й приватні компанії

В Мін’юсті розповіли про хід розгляду справ України проти Росії у Міжнародному суді ООН. Про це сьогодні, 13 серпня, під час прес-конференції повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Є також три справи у Міжнародному суді ООН. Вони стосуються заборони фінансування тероризму, тобто, порушення цієї Конвенції з боку Російської Федерації, Конвенції про заборону дискримінації, і третя справа у Міжнародному трибуналі стосується порушення прав України на надра і водний ландшафт, які фактично були захоплені Російською Федерацією... Україна подала величезну кількість доказів і вони вже вийшли на етап слухань в цих справах", - сказав він.

Петренко зазначив, що окрім заяв на Росію, поданих Україною до Міжнародного суду ООН, також є маса заяв, які були подані приватними компаніями.

"Ці заяви, зокрема, стосуються компенсації збитків, пов’язаних із втратою майна і бізнесу на території Криму і Донбасу", - сказав міністр.

Петренко додав, що Мін’юст надає безоплатну правову допомогу щодо того, як постраждалим від анексії Криму та окупації Донбасу громадянам оформити індивідуальне звернення до Міжнародного суду ООН, щоб отримати можливість компенсації нанесених збитків.

Раніше повідомлялось, що Україна сподівається на нові санкції проти РФ на підставі позову до ЄСПЛ.

Нагадаємо, що Україна подала до ЄСПЛ позов проти Росії за порушення прав політв'язнів.