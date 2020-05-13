В Минюсте прогнозируют рассмотрение закона о банках в ЕСПЧ

Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует рассмотрение "антиколомойского" закона о банках, который сегодня приняла Верховная рада, в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Малюськи.

По его словам, первый этап уже пройден.

"Банковский закон". Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап - пройден", - написал министр юстиции.

Напомним, Рада окончательно приняла закон о банках, который является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. При этом если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для его отмены.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения парламентом банковского законопроекта №2571-д.

Отметим, Рада приняла данный законопроект за основу в первом чтении еще в конце марта. Тогда к нему подали рекордные свыше 16,5 тыс. правок ко второму чтению. Чтобы закон не был заблокирован в парламенте месяцами, был разработан новый законопроект, в котором парламентарии предусмотрели специальную процедуру рассмотрения для данного проекта. Затем народные избранники поддержали специальную процедуру рассмотрения закона о банках во втором чтении.