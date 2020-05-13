ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минюсте прогнозируют рассмотрение закона о банках в ЕСПЧ

Новости » Политика     13.05.2020 - 18:31
В Минюсте прогнозируют рассмотрение закона о банках в ЕСПЧ
Фото: Денис Малюська (пресс-служба Министерства юстиции)

Также прогнозируется рассмотрение закона в Конституционном суде

Министр юстиции Денис Малюська прогнозирует рассмотрение "антиколомойского" закона о банках, который сегодня приняла Верховная рада, в Конституционном суде и Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Малюськи.

По его словам, первый этап уже пройден.

"Банковский закон". Mission completed. Ну ок, не совсем completed, впереди еще Конституционный суд и, скорее всего, Европейский суд по правам человека. Но первый этап - пройден", - написал министр юстиции.

Напомним, Рада окончательно приняла закон о банках, который является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. При этом если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это все равно не может быть основанием для его отмены.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что МВФ согласится вести переговоры с Украиной о новой программе только после одобрения парламентом банковского законопроекта №2571-д.

Отметим, Рада приняла данный законопроект за основу в первом чтении еще в конце марта. Тогда к нему подали рекордные свыше 16,5 тыс. правок ко второму чтению. Чтобы закон не был заблокирован в парламенте месяцами, был разработан новый законопроект, в котором парламентарии предусмотрели специальную процедуру рассмотрения для данного проекта. Затем народные избранники поддержали специальную процедуру рассмотрения закона о банках во втором чтении.

Теги Новости Украины Министерство юстиции Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь