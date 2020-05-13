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У Мін'юсті прогнозують розгляд закону про банки в ЄСПЛ

Новини » Політика     13.05.2020 - 18:31
У Мін'юсті прогнозують розгляд закону про банки в ЄСПЛ
Фото: Денис Малюська (прес-служба Міністерства юстиції)

Також прогнозується розгляд закону в Конституційному суді

Міністр юстиції Денис Малюська прогнозує розгляд "антиколомойского" закону про банки, який сьогодні ухвалила Верховна рада, у Конституційному суді та Європейському суді з прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Малюськи.

За його словами, перший етап вже пройдено.

"Банківський закон". Mission completed. Ну ок, не зовсім completed, попереду ще Конституційний суд і, швидше за все, Європейський суд з прав людини. Але перший етап пройдено", - написав міністр юстиції.

Нагадаємо, Рада остаточно прийняла закон про банки, який є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ. При цьому, якщо суд визнає незаконним рішення щодо виведення банку з ринку, це все одно не може бути підставою для його скасування.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення парламентом банківського законопроекту №2571-д.

Відзначимо, Рада прийняла даний законопроект за основу в першому читанні ще в кінці березня. Тоді до нього подали рекордні понад 16,5 тис. поправок до другого читання. Щоб закон не був заблокований в парламенті місяцями, був розроблений новий законопроект, в якому парламентарії передбачили спеціальну процедуру розгляду для даного проекту. Потім народні обранці підтримали спеціальну процедуру розгляду закону про банки у другому читанні.

Теги Новини України Міністерство юстиції України
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