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В Минюсте показали СИЗО с самыми дорогими платными камерами

Новости » Общество     21.06.2020 - 06:56
В Минюсте показали СИЗО с самыми дорогими платными камерами
Фото: СИЗО в Хмельницком (facebook/Denis Malyuska)

Месяц пребывания в Хмельницком СИЗО стоит около 5 тысяч гривен

Министр юстиции Денис Малюська назвал следственный изолятор (СИЗО), платные камеры в котором на данный момент являются самыми дорогими в Украине. Это СИЗО в Хмельницком.

Об этом в Facebook написал Денис Малюська.

Также министр опубликовал снимки из СИЗО, в котором был проведен ремонт и открыты платные камеры. Относительно цен, то сутки в этом изоляторе обойдутся в 780 гривен.

За неделю пребывания в комфортных условиях удерживаемым придется заплатить 2 тысячи 720 гривен. Один месяц в СИЗО такиго типа будет стоить почти 5 тысяч гривен (4 910 грн).

Фото: СИЗО в Хмельницком (facebook/Denis Malyuska)

Отметим, что Министерство юстиции запустило проект по сокращению тюрем. Объявили список из девяти тюрем, где начнется процесс замораживания. Вырученные с продажи деньги пойдут на реконструкцию старой тюремной инфраструктуры и строительство новых учреждений содержания.

Напомним, по последним данным, за платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уже уплатили свыше 115 тысяч гривен.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины Министерство юстиции УкраиныСИЗОтюрьмаДенис Малюська
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