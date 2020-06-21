У Мін'юсті показали СІЗО із найдорожчими платними камерами

Фото: СІЗО у Хмельницькому (facebook/Denis Malyuska)

Місяць перебування у Хмельницькому СІЗО коштує майже 5 тисяч гривень

Міністр юстиції Денис Малюська назвав слідчий ізолятор (СІЗО), платні камери у якому наразі є найдорожчими в Україні. Це СІЗО у Хмельницькому.

Про це у Facebook написав Денис Малюська.

Також міністр опублікував знімки із СІЗО, в якому було проведено ремонт і відкрито платні камери. Щодо цін, то доба в цьому ізоляторі обійдеться у 780 гривень.

За тиждень перебування в комфортних умовах утримуваним доведеться заплатити 2 тисячі 720 гривень. Один місяць в СІЗО такиго типу коштуватиме майже 5 тисяч гривень (4 910 грн).

Фото: СІЗО у Хмельницькому (facebook/Denis Malyuska)

Зазначимо, що Міністерство юстиції запустило проект зі скорочення в'язниць. Оголосили перелік з дев'яти в'язниць, де почнеться процес заморожування. Виручені з продажу гроші підуть на реконструкцію старої в’язничної інфраструктури та будівництво нових установ утримання.

Нагадаємо, за останніми даними, за платні камери слідчих ізоляторів до Міністерства юстиції вже сплатили понад 115 тисяч гривень.

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Автор: Виталия Мазур