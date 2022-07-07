В Минюсте назвали сумму замороженных активов России

По ее словам, названная сумма является активами Центробанка России, которые после окончания войны союзники должны передать Украине как репарации.

Однако эта сумма не является окончательной, поскольку западные страны также заблокировали активы российских олигархов и бизнеса, которые поддерживают и финансируют режим Кремля.

"Также из открытой информации, из открытых источников известно, что средства российских олигархов и бизнесов, которые заморожены по всему миру, составляют около 1 трлн долларов. Поэтому в первую очередь фонд (для восстановления Украины, - ред.) должен наполняться этими активами", - отметила Мудрая.

Замминистра также добавила, что партнеры уже начинают вносить законодательные инициативы для конфискации российских активов в пользу Украины. Первой это сделала Канада, также соответствующие шаги предпринимают в Сенате США.