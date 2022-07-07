RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мін'юсті назвали суму заморожених активів Росії

Фото: партнери заморозили вже 350 млрд доларів активів Росії (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Західні партнери заморозили близько 350 млрд доларів російських активів. Ці кошти повинні піти на післявоєнну відбудову України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника міністра юстиції Ірини Мудрої.

За її словами, названа сума є активами Центробанку Росії, які після закінчення війни союзники повинні передати Україні як репарації.

Проте ця сума не є остаточною, оскільки західні країни також заблокували активи російських олігархів та бізнесу, які підтримують і фінансують режим Кремля.

"Також з відкритої інформації, з відкритих джерел відомо, що кошти російських олігархів та бізнесів, які заморожені по всьому світу, становлять близько 1 трлн доларів. Тому в першу чергу фонд (для відбудови України, - ред.) повинен наповнюватися цими активами", - зазначила Мудра.

Заступник міністра також додала, що партнери вже починають вносити законодавчі ініціативи для конфіскації російських активів на користь України. Першою це зробила Канада, також відповідні кроки роблять у Сенаті США.

Нагадаємо, що раніше в Мін'юсті запропонували створити унікальний механізм для стягнення компенсацій з Росії та пояснили, як він повинен працювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМіністерство юстиції УкраїниУкраїна