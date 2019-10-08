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У Мін'юсті анонсували скорочення повноважень відомства

Новини » Політика    08.10.2019 - 14:59
У Мін'юсті анонсували скорочення повноважень відомства
Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust.gov.ua)

Міністерство, зокрема, припинить перевірки стану систематизації законодавства

Міністр юстиції України Денис Малюська анонсував скорочення повноважень міністерства. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За його словами, у середу, 9 жовтня, питання скорочення повноважень міністерства розгляне Кабінет міністрів.

"Ми завтра вносимо на розгляд Кабінету міністрів рішення про те, що Мін’юст більше не здійснюватиме перевірок стану систематизації законодавства та стану виконання правової роботи. Також ми більше не будемо надавати висновки на кадрові призначення керівників юридичних служб. Це все піде у минуле", - підкреслив Малюська.

Він зазначив, що Міністерство юстиції разом з Кабінетом міністрів планує переробити нормотворчу функцію органів влади.

"Законодавство має йти в напрямі більшої зрозумілості для пересічного громадянина. Ми перейдемо до нових стандартів нормотворчості, які працюють у таких країнах, як, наприклад, Великобританія. Цей перехід буде поступовим, щоб забезпечити системність змін", - розповів міністр.

У зв’язку з цим глава Мін'юсту наголосив на потребі створення професійної спільноти юристів-державних службовців та юристів юридичних служб.

Нагадаємо, раніше глава уряду Олексій Гончарук анонсував, що Кабмін має намір уніфікувати вимоги до оформлення юридичних документів і скасувати застарілі функції Міністерства юстиції.

Як писало РБК-Україна раніше, Україна і Сполучені Штати Америки будуть поглиблювати співпрацю у сфері юстиції.

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