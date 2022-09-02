Минюст из-за закона об олигархах будет проверять покупателей СМИ

Для реализации закона об олигархах Министерство юстиции буде проверять деловую репутацию покупателей средств массовой информации (СМИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

Сообщается, что сегодня Кабинет министров внес изменения в положение о Минюсте и предоставил полномочия проверять репутацию потенциального покупателя СМИ. "На основании обращения покупателя (потенциального покупателя) СМИ наше профильное ведомство будет проводить проверку деловой репутации. То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям закона о деолигархизации", - отметил министр юстиции Денис Малюська. По его словам, в дальнейшем результаты проверки будут направлять СНБО.