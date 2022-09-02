Мін'юст через закон про олігархів перевірятиме покупців ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст .

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство буде проводити перевірку ділової репутації. Тобто надаватиметься оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності вказаної особи вимогам закону про деолігархізацію", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Мін'юст і надав повноваження перевіряти репутацію потенційного покупця ЗМІ.

Нагадаємо, відповідно до закону про олігархів, щоб не потрапити до відповідного реєстру, великі бізнесмени, які володіють медіаактивами і впливають на політику в Україні, мають відмовитися або від ЗМІ, або від політичної діяльності.

Зазначимо, у липні бізнесмен Рінат Ахметов вийшов з медіа-бізнесу, тим самим на нього тепер не поширюється закон про олігархів.

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