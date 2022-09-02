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Мін'юст через закон про олігархів перевірятиме покупців ЗМІ

Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Для реалізації закону про олігархів Міністерство юстиції перевірятиме ділову репутацію покупців засобів масової інформації (ЗМІ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Мін'юст і надав повноваження перевіряти репутацію потенційного покупця ЗМІ.

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство буде проводити перевірку ділової репутації. Тобто надаватиметься оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності вказаної особи вимогам закону про деолігархізацію", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, надалі результати перевірки направлятимуть РНБО.

Нагадаємо, відповідно до закону про олігархів, щоб не потрапити до відповідного реєстру, великі бізнесмени, які володіють медіаактивами і впливають на політику в Україні, мають відмовитися або від ЗМІ, або від політичної діяльності.

Зазначимо, у липні бізнесмен Рінат Ахметов вийшов з медіа-бізнесу, тим самим на нього тепер не поширюється закон про олігархів.

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Міністерство юстиції УкраїниДенис Малюськаолигарх