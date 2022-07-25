Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине

Власти сделали первый шаг к запуску реестра олигархов. Однако далеко не факт, что в итоговом списке окажутся те, кого до 24 февраля было принято считать самыми богатыми украинцами. Война сильно пошатнула их позиции как в бизнесе, так и в политической жизни страны. Подробнее – в материале РБК-Украина.

Отношения президента с олигархами за годы его каденции – это сплошная полоса турбулентностей и окопных "войн". Банковая местами закрывала глаза на преференции, которые разными путями пробивал для себя крупный бизнес. Но и не упускала возможности наступить им на "хвост", когда масштаб их влияния начинал всерьез беспокоить Офис.

Прошлой осенью с подачи Владимира Зеленского парламент принял закон, который запускает реестр олигархов. Этот документ запрещает им финансировать политиков и участвовать в приватизации. Одновременно он обязывает фигурантов реестра декларировать свое имущество и контакты с госслужащими.

Под определение "олигарх" попадут те, кто отвечает трем из четырех критериев. Это – политическая деятельность, контроль над СМИ, владение монополиями, а также наличие активов на сумму свыше одного миллиона прожиточных минимумов (на 1 января – 2,39 млрд грн).

Сам закон заработал в мае этого года. Но в реальности "деолигархизация" в стране началась еще с 24 февраля и не благодаря нормам президентского документа.

Первый пошел

Полномасштабное вторжение России сгладило противоречия между властью и олигархами. Президент призвал всех политических игроков и финансово-промышленные группы к нейтралитету и единению. И они откликнулись на это предложение. Почти весь крупный бизнес, за небольшим исключением, выделяет средства на гуманитарную помощь и поддержку ВСУ.

С началом войны ведущие телеплощадки страны утратили статус орудия для внутриполитических интриг и расправ. Богатейшие украинцы по сути передали главные "кнопки" под контроль власти. Их каналы присоединились к марафону, где вещают по единой информационной программе, утвержденной Офисом и Минкультом.

Примерно то же произошло и в стенах парламента. Из повестки Рады исчезли лоббистские вопросы. А большинство депутатов, которых еще не так давно относили к тому или другому олигархическому "пулу", теперь беспрекословно голосуют за все проекты и постановления правящей команды.

Олигархи потеряли рычаги влияния в Верховной раде (фото: president.gov.ua)

По данным украинского Forbes, только первая пятерка богатейших людей страны от начала войны уже суммарно лишилась больше десятка миллиардов долларов. Но несмотря на покладистость, которую демонстрирует крупный бизнес, и их огромные финансовые потери, президент не отказался от своей прежней инициативы и в конце июня издал указ о запуске реестра олигархов.

Как признают информированные собеседники РБК-Украина, многие потенциальные фигуранты этого списка до последнего надеялись, что Банковая либо пересмотрит свой закон, либо отсрочит его вступление в силу. Ведь на практике документ не сильно вредит их положению в Украине – куда больше проблем он сулит их делам за рубежом.

Именно этим объясняются новости, которые в довоенное время наверняка бы зачислили к главным общественно-политическим событиям года. Две недели назад Ринат Ахметов заявил о выходе его инвестиционной компании SCM "из медийного бизнеса". Он включал 10 эфирных и спутниковых каналов, среди которых "Украина" и "Украина 24", а также интернет-ресурсы и печатные СМИ.

"Такое решение продиктовано вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом", – говорится в заявлении Ахметова.

На самом деле, причины этого шага спрятаны немного глубже, а закон об олигархах лишь подтолкнул бизнесмена к пересмотру структуры своей "империи". Медиа группа Украина долгие годы была для Ахметова активом, генерирующим политическое влияние, а не материальную прибыль. По итогам 2021 года МГУ получила чистый доход в размере 467,6 млн гривен, тогда как ее консолидированный убыток составил 936 миллионов.

"Каналы Ахметова перестали выполнять для него политическую функцию. Отказавшись от медиа, он, во-первых, избавился от одного из критериев олигарха. Во-вторых – от минусового актива. В условиях упадка рынка рекламы телеканалы требуют больших вливаний. А учитывая, что у него сейчас с бизнесом не все хорошо – это экономически верное решение", – говорит один из влиятельных собеседников в команде власти.

"Метинвест" потерял ключевые активы из-за вторжения РФ (фото: Getty Images)

Один из "столпов" бизнеса Ахметова – группа "Метинвест", которой он владеет на пару с Вадимом Новинском – из-за войны уже лишилась двух своих ключевых предприятий: Мариупольского меткомбината имени Ильича и "Азовстали". При этом, по данным издания, их сотрудникам по-прежнему продолжают выплачивать зарплаты. Еще один крупный актив холдинга – Авдеевский коксохимический завод, который находится прямо у линии фронта – отправили на консервацию. И это далеко не весь масштаб потерь SCM.

Другая компания бизнесмена – ДТЭК, по словам ее директора Максима Тимченко, лишилась 70% производства электроэнергии из возобновляемых источников и 30% – от ТЭЦ. Немалая часть земельных площадей агрохолдинга Ахметова HarvEast оказалась в оккупации.

Кроме бизнеса внутри Украины, он давно инвестирует в зарубежные активы. И это еще один фактор, поставивший его перед выбором – закрыть свои медиа или превратиться для иностранных институций в politically exposed person. Второе сильно усложнит его сотрудничество с международными банками и кредиторами.

Третий критерий, который мог обеспечить Ахметову место в реестре олигархов – наличие у его бизнес-партнера депутатского мандата. В начале июля Новинский, избиравшийся от округа в Мариуполе, ушел из парламента. Так что прямых политических связей у донецкого миллиардера по крайней мере в Раде больше не просматривается.

Вадим Новинский сложил депутатский мандат (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Раньше в сессионном зале можно было насчитать до сотни постоянных или ситуативных "единомышленников" SCM. Это условная группа "павлюковцев" внутри "Слуги народа", часть фракции "Батькивщины" и несколько мажоритарщиков от "Оппозиционного блока", которых координировал Новинский.

Но самих по себе голосований в интересах Ахметова – мало для того, чтобы говорить о политической деятельности бизнесмена. Любую теневую связь или ситуативное выполнение задач будет сложно "притянуть" к той формулировке, которая предусмотрена законом. А сейчас в условиях войны это партнерство прослеживается еще слабее.

Период потерь

Не один влиятельный политик в разговоре с изданием предполагал, что вслед за Ахметовым с дотационными СМИ могут попрощаться и другие крупные бизнесмены. Пока подтвержденных данных о том, что кто-то еще из владельцев каналов готовит медийный "демарш" – нет. При этом цифры и факты говорят о том, что и Виктор Пинчук (ICTV), и Дмитрий Фирташ (Интер), и Игорь Коломойский (1+1) также терпят колоссальные убытки из-за войны.

Трубно-колесная корпорация Пинчука "Интерпайп" с конца февраля полностью остановила производство. В апреле компания начала восстанавливать работу, но из-за блокады украинских портов менеджменту приходится перестраивать привычные цепочки поставок и логистику. Оттого стоимость транспортировки от завода к заказчику выросла в разы. По оценке Forbes, за четыре месяца войны стоимость "Интерпайпа" сократилась в 2,2-2,8 раза.

Потери группы "Приват" Коломойского Forbes на конец мая оценивал в 225 млн долларов. Самым большим ударом для нее, впрочем, как и для всей страны, стали ракетные обстрелы и остановка Кременчугского НПЗ – одного из мощнейших заводов в Европе. До нападения России на это предприятие приходилось 45% украинского рынка бензина и 15% – дизельного топлива.

Один из крупнейших производителей аммиака и минудобрений в Европе – Северодонецкое объединение "Азот" оказалось под оккупацией и уничтожено на 70% в результате боевых действий. С потерей этого завода химический бизнес Дмитрия Фирташа, объединенный в холдинг Ostchem, лишился четверти своей стоимости. Еще одно предприятие миллиардера – "Сумыхимпром" – находилось под частыми обстрелами, когда оккупанты атаковали территории северных областей.

Проблемы Дмитрия Фирташа, начавшиеся в 2014 году, только усугубились (фото: dmitryfirtash.com)

Другая проблема, с которой бизнесмен столкнулся в мае этого года – потеря монополии на рынке продажи газа. Правительство забрало 20 облгазов Региональной газовой компании (РГК), которую относят к орбите Фирташа. Они распределяют примерно 70% всего газа в Украине. Причина, которой руководствовался Печерский суд, передавая корпоративные права компаний государству – почти 1,5 млрд грн неуплаты за пользование государственными сетями.

Прямое попадание в список признанных олигархов пока грозит только одному из этой "троицы" – Дмитрию Фирташу, говорят собеседники в президентской команде. Помимо двух пунктов – активы и медиа – миллиардеру можно приписать еще и третий – политическая связь с депутатами от ОПЗЖ. Но едва ли это еще больше ухудшит положение его дел.

С 2014 года Фирташ вынуждено обосновался в Австрии из-за судебных разбирательств и попыток американских правоохранителей экстрадировать его в США. А с июня прошлого года миллиардер находится еще и под украинскими санкциями, наложенными СНБО.

У федеральных органов Штатов есть вопросы и к Коломойскому, которого на прошлой неделе якобы лишили украинского паспорта. Представители власти сохраняют молчание насчет того, чем некогда дружественный олигарх заслужил "немилость" Банковой.

Но в неформальных разговорах эта ситуация уже обросла совершенно полярными версиями. Начиная от того, что так Офис спасает Коломойского от выдачи американскому правосудию. И заканчивая тем, что приостановкой гражданства власти упрощают его экстрадицию в США.

Еще по одной из версий, своим указом президент якобы вывел Коломойского из-под угрозы включения в реестр олигархов. Но его фигурантом может стать и иностранец, имеющий бизнес и интересы в Украине – в самом законе нет никаких привязок к гражданству.

По данным источников, Игорь Коломойский мог утратить гражданство Украины (фото: dynamo.kiev.ua)

"Для Коломойского попадание в реестр не представляет огромных рисков. Учитывая объем его проблем и санкции за океаном, для него приемлемы все украинские правила игры. Более того, в отличие от того же Ахметова или Пинчука, Коломойский может еще и, наоборот, ходить и с сарказмом при встрече бросать: "здравствуйте, я олигарх", – отметил один из собеседников во власти.

По факту миллиардер волей правящей команды оказался в подвешенном состоянии. И его дальнейшая судьба будет зависеть от того, захочет ли Банковая дернуть за этот "крючок".

Формальным поводом могло стать наличие у него других гражданств, что сам он не раз признавал и, к тому же, задолго до этой ситуации. РБК-Украина пыталось получить комментарий и у самого Коломойского, но бизнесмен не захотел продолжать общение, узнав суть нашего запроса. Мы также обратились к заместителю главы ОП Андрею Смирнову, которого называют автором этого указа, но к моменту выхода материала он никак не отреагировал на сообщения.

Чтобы попасть в список олигархов, Коломойскому нужно набрать еще хотя бы один пункт из законодательного списка – политика или монополия. А с ними не все однозначно. Как рассказывали источники издания еще в прошлом году, один из лидеров группы "За майбутнє" в Раде Игорь Палица разорвал бизнес-связи с Коломойским.

Нардеп якобы вышел из энергетических активов "Привата", но при этом оставил себе "Буковель". Наверняка неизвестно, было ли это сделано специально из-за закона. По версии, которая ходит в окружении двоих бизнесменов, между ними еще раньше испортились отношения.

До войны внутри "Слуги народа" также было до двух десятков депутатов, которых считали лояльными к Коломойскому. По началу так называемые "бородатые" нередко вставали в позу и отказывались голосовать за провластные инициативы, особенно – если они шли вразрез с интересами олигарха. Но теперь, как уверяют источники в монобольшинстве, эта группа рассредоточена и не представляет особых проблем.

"Часть "бородатых" из Днепропетровской области вообще словно переметнулась к Корбану. Они сейчас почти ни за что не голосуют и даже на заседания не появляются", – отметил один из собеседников в "верхушке" власти.

Война ударила по активам и влиянию Виктора Пинчука (фото: Михаил Палинчак / POOL / УНИАН)

В случае Пинчука ситуация похожа. В Раде можно насчитать около десятка нардепов, которых относят к орбите миллиардера. Но между ними сейчас не проглядывается какой-либо координации с менеджерами Пинчука или прямой связи с самим бизнесменом.

"По Пинчуку может стоять другой индикатор – монополии. У нас, в действительности, юридически зафиксировано очень мало монопольных состояний. К тому же усилиями его депутатов в законе для олигархов была прописана именно такая монополия, которой нет у Пинчука. И эта норма во время голосования успешно прошла", – объяснил один из источников издания.

Согласно закону, фигурант реестра должен либо владеть природной монополией, либо занимать монопольное положение на рынке "и в течение одного года поддерживать или усиливать такое положение".

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Далеко не во всех кабинетах власти понимают, чем в конечном счете может обернуться закон об олигархах в условиях войны. Откатывать назад эту инициативу в президентской команде явно не собираются, называя антиолигархическую политику одним из условий Еврокомиссии для членства Украины в ЕС.

Однако есть и другая рекомендация ЕК: имплементировать закон следует с учетом выводов Венецианской комиссии. Вердикта этого органа по-прежнему нет, предварительно украинские власти ожидают получить его только осенью. Продолжительное рассмотрение документа собеседники издания объясняют тем, что ранее комиссия не сталкивалась с анализом подобных инициатив.

Чиновники и депутаты, с которыми общалось РБК-Украина, также допускают, что после оценки "Венецианки" в закон придется вносить коррективы. До этого момента, как полагают собеседники, власти не станут педалировать запуск и внесение в реестр первых олигархов.

"Если комиссия даст вывод, что нам нужно переписать то, то и еще это, а у нас к тому времени уже будет составлен список олигархов, на выходе мы можем получить проблемы, претензии от фигурантов реестра в судах. И еще будем вынуждены выплачивать им компенсации. К тому же сейчас эта тема уже не взлетает. У всех теперь другие заботы и другая повестка", – объяснил один из источников.