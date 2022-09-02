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Минюст из-за закона об олигархах будет проверять покупателей СМИ

Новина українською →
Киев, Пятница 02 сентября 2022 19:42
Минюст из-за закона об олигархах будет проверять покупателей СМИ Фото: министр юстиции Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Для реализации закона об олигархах Министерство юстиции буде проверять деловую репутацию покупателей средств массовой информации (СМИ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минюст.

Сообщается, что сегодня Кабинет министров внес изменения в положение о Минюсте и предоставил полномочия проверять репутацию потенциального покупателя СМИ.

"На основании обращения покупателя (потенциального покупателя) СМИ наше профильное ведомство будет проводить проверку деловой репутации. То есть будет предоставляться оценка информации об обнаружении соответствия или несоответствия указанного лица требованиям закона о деолигархизации", - отметил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, в дальнейшем результаты проверки будут направлять СНБО.

Напомним, согласно закону об олигархах, чтобы не попасть в соответствующий реестр, крупные бизнесмены, которые владеют медиаактивами и оказывают влияние на политику в Украине, должны отказаться либо от СМИ, либо от политической деятельности.

Отметим, в июле бизнесмен Ринат Ахметов вышел из медиа-бизнеса, тем самым на него теперь не распространяется закон об олигархах.

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Министерство юстиции Украины Денис Малюська олигарх
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