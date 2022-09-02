ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мін'юст через закон про олігархів перевірятиме покупців ЗМІ

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 19:42
Мін'юст через закон про олігархів перевірятиме покупців ЗМІ Фото: міністр юстиції Денис Малюська (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Для реалізації закону про олігархів Міністерство юстиції перевірятиме ділову репутацію покупців засобів масової інформації (ЗМІ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст.

Повідомляється, що сьогодні Кабінет міністрів вніс зміни до положення про Мін'юст і надав повноваження перевіряти репутацію потенційного покупця ЗМІ.

"На підставі звернення покупця (потенційного покупця) ЗМІ наше профільне відомство буде проводити перевірку ділової репутації. Тобто надаватиметься оцінка інформації про виявлення відповідності або невідповідності вказаної особи вимогам закону про деолігархізацію", - зазначив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, надалі результати перевірки направлятимуть РНБО.

Нагадаємо, відповідно до закону про олігархів, щоб не потрапити до відповідного реєстру, великі бізнесмени, які володіють медіаактивами і впливають на політику в Україні, мають відмовитися або від ЗМІ, або від політичної діяльності.

Зазначимо, у липні бізнесмен Рінат Ахметов вийшов з медіа-бізнесу, тим самим на нього тепер не поширюється закон про олігархів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство юстиції України Денис Малюська олигарх
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх