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Минюст выставит на продажу еще одну тюрьму

Львов, Воскресенье 06 сентября 2020 14:01
Минюст выставит на продажу еще одну тюрьму
Фото: Львовская исправительная колония (minjust.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Здания из фильмов про апокалипсис идеально подойдут для жилой или промышленной застройки

Министерство юстиции Украины осенью 2020 года выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Она расположена недалеко от центра города.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

Как отметил министр, в 2017 году колонию решили заморозить, а в феврале 2018 года вывезли последнего осужденного.

"Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается некий апокалипсис", - сказал он.

Однако, по его словам, для потенциального покупателя объект очень интересен благодаря неплохому расположению. Также здесь огромная площадь земельного участка - более 10 га. Более 40 зданий общей площадью более 42 тыс. кв. м. подключены ко всем сетям: электроэнергия, канализация и водоснабжение и водоотвод.

"В принципе, идеально для промышленной или жилой застройки... Все, что может интересовать потенциального покупателя. Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен на продажу также этой осенью", - сказал Малюська.

розпродаж в‘язниць продовжується) деталі про наступний лот - у відео.

Опубліковано Denis Malyuska Субота, 5 вересня 2020 р.

Напомним, в августе Министерство юстиции Украины объявило о начале так называемого "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом.

Как сообщало РБК-Украина, министр юстиции Денис Малюська предложил оставить в Украине только две тюрьмы.

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