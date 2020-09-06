Минюст выставит на продажу еще одну тюрьму

Здания из фильмов про апокалипсис идеально подойдут для жилой или промышленной застройки
Министерство юстиции Украины осенью 2020 года выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48. Она расположена недалеко от центра города.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.
Как отметил министр, в 2017 году колонию решили заморозить, а в феврале 2018 года вывезли последнего осужденного.
"Сейчас это учреждение скорее похоже на голливудские фильмы, где описывается некий апокалипсис", - сказал он.
Однако, по его словам, для потенциального покупателя объект очень интересен благодаря неплохому расположению. Также здесь огромная площадь земельного участка - более 10 га. Более 40 зданий общей площадью более 42 тыс. кв. м. подключены ко всем сетям: электроэнергия, канализация и водоснабжение и водоотвод.
"В принципе, идеально для промышленной или жилой застройки... Все, что может интересовать потенциального покупателя. Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен на продажу также этой осенью", - сказал Малюська.
розпродаж в‘язниць продовжується) деталі про наступний лот - у відео.Опубліковано Denis Malyuska Субота, 5 вересня 2020 р.
Напомним, в августе Министерство юстиции Украины объявило о начале так называемого "большой распродажи" тюрем. Первым объектом станет Ирпенский исправительный центр под Киевом.
Как сообщало РБК-Украина, министр юстиции Денис Малюська предложил оставить в Украине только две тюрьмы.