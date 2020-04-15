Министр юстиции разъяснил решение суда о вкладах Суркисов в ПриватБанке

Фото: Денис Малюська (twitter.com minjust_gov_ua)

Выплата ПриватБанком денег Суркисам зависит от банка

Судебного решения о взыскании братьями Суркисами 250 млн долларов (7 млрд грн) с государственного "ПриватБанка" на сегодняшний день не существует. Об этом написал министр юстиции Украины Денис Малюська в Facebook.

Как отметил министр, сегодняшним решением Киевский апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда от 25 февраля 2020 года, которой тот разъяснил и фактически повторил содержание решения Печерского суда от 9 февраля 2017 года об обязательстве обслуживания "ПриватБанком" депозитов ряда иностранных компаний без каких-либо ограничений и согласно договорам.

"Суть та же - "ПриватБанк" должен обслуживать депозиты без каких-либо ограничений и согласно депозитным договорам... Что изменилось за три года? Практически ничего, ну, точно ничего существенного", - написал он.

Малюська также отметил, в настоящее время получение 7 млрд грн братьями Суркисами зависит от "ПриватБанка".

"Не существует судебного решения о взыскании этих средств с Привата. Там все немного сложнее", - написал он.

Напомним, 15 апреля Киевский апелляционный суд отклонил жалобу "ПриватБанка" и подтвердил решение Печерского райсуда о взыскании 250 млн долларов в пользу оффшорных компаний бизнесменов Григория и Игоря Суркисов.

Как сообщало РБК-Украина, Большая палата Верховного суда назначила к рассмотрению дело по иску семьи Суркисов к Национальному банку на 27 апреля. Члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-владельцами "ПриватБанка" лицами. Также они хотят отменить процедуру bail-in. В рамках этой процедуры, деньги на их счетах в "ПриватБанке" были взысканы в пользу государства.