Минюст США не выявил нарушений в разговоре Трампа с Зеленским

Иллюстративное фото (instagram.com/thejusticedept)

Минюст также не видит необходимости в дальнейшем расследовании

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки проанализировало стенограмму телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на письмо пресс-секретаря ведомства Керри Купец.

Как сообщается, в ходе изучения стенограммы в министерстве не обнаружили фактов нарушения американского законодательства со стороны президента Трампа. Также в министерстве сообщили о закрытии дела относительно телефонного разговора Трампа и Зеленского.

"Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы (президентов - ред.) и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются. Все уполномоченные отделы министерства согласились с этим юридическим заключением, и министерство закрыло дело", - говорится в документе.

Кроме того, в Минюсте США сообщили, что начали изучение роли Украины и ряда других стран в деле по открытию контрразведывательного расследования американскими спецслужбами в отношении президента Трампа в 2016 году .

Напомним, ранее в Белом доме опубликовали стенограмму июльского телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Стенограмма была обнародована вокруг скандала о якобы давлении Трампа на Зеленского.

Также РБК-Украина писало, что спикер американского Конгресса Нэнси Пелоси отреагировала на обнародование стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины. Пелоси подчеркнула, что стенограмма подтверждает необходимость импичмента Трампа.