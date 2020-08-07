Минюст США выдвинул обвинение Коломойскому в отмывании денег

Министерство юстиции США в четверг 6 августа обвинило украинского олигарха Игоря Коломойского "в краже миллиардов в банке, которыми он когда-то владел", и в их отмывании в США. Возбудили соответствующее дело.

Об этом сообщает The Washigton Post.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности в Кентукки и Техасе Министерство юстиции заявило, что Игорь Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов "украли у "ПриватБанка" столько денег, что национальный банк страны был вынужден выплатить учреждению 5,5 миллиарда долларов помощи "чтобы предотвратить экономический кризис для всей страны".

Издание сообщает, что адвокат Коломойского Майкл Салливан уже отреагировал на обвинения.

"Господин Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в жалобах, поданных Министерством юстиции", - написал адвокат в в электронном письме.

Ранее сообщалось, что Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисе компании Optima Management Group, которую связывают с Коломойским.

Напомним, в мае 2020 года РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из "ПриватБанка" денег.

В частности, следствие изучает финансы олигарха, в том числе цепочку переводов в США через сеть оффшорных компаний. По данным следствия, за эти деньги был куплен роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.