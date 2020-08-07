Мін'юст США висунув звинувачення Коломойському у відмиванні грошей

Міністерство юстиції США в четвер 6 серпня звинуватило українського олігарха Ігоря Коломойського "в крадіжці мільярдів в банку, якими він колись володів", і в їх відмиванні в США. Порушена відповідна справа.

Про це повідомляє The Washigton Post.

У цивільному позові про конфіскацію комерційної власності в Кентуккі і Техасі Міністерство юстиції заявило, що Ігор Коломойський і його діловий партнер Геннадій Боголюбов "вкрали у "ПриватБанку" стільки грошей, що національний банк країни був змушений виплатити установі 5,5 мільярда доларів допомоги" щоб запобігти економічній кризі для всієї країни ".

Видання повідомляє, що адвокат Коломойського Майкл Салліван вже відреагував на звинувачення.

"Пан Коломойський категорично відкидає твердження, що містяться в скаргах, поданих Міністерством юстиції", - написав адвокат в в електронному листі.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань США провело обшуки в офісі компанії Optima Management Group, яку пов'язують з Коломойським.

Нагадаємо, в травні 2020 року РБК-Україна писало, що в США розслідують справу проти Коломойського, який підозрюється в нібито відмиванні виведених з "ПриватБанку" грошей.

Зокрема, слідство вивчає фінанси олігарха, в тому числі ланцюжок переведень в США через мережу офшорних компаній. За даними слідства, за ці гроші був куплений розкішний готель на 484 номери в Клівленді і 21-поверхова офісна вежа.