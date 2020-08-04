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В США прошли обыски в компании, связанной с Коломойским

Кливленд, Вторник 04 августа 2020 18:56
В США прошли обыски в компании, связанной с Коломойским
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Обыски прошли в Кливленде, подробностей пока нет

Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисе компании Optima Management Group. Эту компанию связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Об этом сообщает местный ресурс cleveland.com.

По словам представителя ФБР Вики Андерсон, обыски прошли в офисах Optima Management Group в One Cleveland Center в Кливленде (штат Огайо). Подробности следственных действий не сообщаются, однако Андерсон добавила, что бюро получило ордера еще и на обыски в Майами.

Издание отмечает, что в отношении Коломойского продолжается масштабное расследование. А в руководство компании Optima входят партнеры Коломойского по Privat Group.

Напомним, в мае 2020 года РБК-Украина писало, что в США расследуют дело против Коломойского, который подозревается в якобы отмывании выведенных из "ПриватБанка" денег.

В частности, следствие изучает финансы олигарха, в том числе цепочку переводов в США через сеть оффшорных компаний. По данным следствия, за эти деньги был куплен роскошный отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажная офисная башня.

В июле 2020 года "ПриватБанк" обвинил Коломойского в отмывании денег через россиян.

Банк утверждает, что он и его партнер по группе "Приват" Геннадий Боголюбов отмыли 660 млн долларов через компанию Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиФБРИгорь Коломойский
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