Минюст США получает информацию о деятельности Байденов в Украине от адвоката Трампа, - сенатор

Министерство юстиции США получает информацию о бывшем вице-президенте Джо Байдене и его сыне-бизнесмене Хантере Байдене от личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этомпередает Reuters.

Как рассказал председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм, генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр рассказал ему об этой договоренности. Чиновники Министерства юстиции оценивали информацию от Джулиани, чтобы определить ее подлинность и достоверность.

"Министерство юстиции получает информацию, поступающую из Украины от Руди. Он (Барр) сказал мне, что они создали процесс, чтобы Руди мог бы предоставить информацию, и они посмотрят, будет ли она подтверждена", - сказал Грэм телеканалу CBS News.

Он отметил, что любые документы, поступающие из Украины против любого американца, республиканца или демократа, должны просматриваться разведывательными службами.

Новости о договоренности всплыли через несколько дней после того, как Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу импичмента. Его обвиняли в в злоупотреблении своей властью, когда он просил Украину открыть расследование в отношении Байденов.

Напомним, адвокат Трампа Рудольф Джулиани недавно заявил, что президент США Дональд Трамп не должен отказываться от расследования деятельности Джо Байдена в Украине. Сам Джулиани признался, что до сих пор ищет "больше информации" о деятельности Байдена в Украине.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma, дочерние компании которой подозревались в неуплате налогов. Компания оперирует самым крупным буровым флотом в Украине, однако лицензии на деятельность она согласовывала в Министерстве экологии, которое возглавлял Николай Злочевский и он же является онователем Burisma.

Злочевский был фигурантом нескольких расследований, в том числе Генеральная прокуратура проводила расследование в отношении Burisma. На тот момент генпрокурором был Виктор Шокин. Джо Байден - отец Хантера Байдена и на тот момент вице-президент США - крикиковал часто Шокина якобы из-за "недостаточной борьбы с коррупцией". Критика участилась, когда Джо Байден приезжал в Украину обсуждать условия предоставления кредитных гарантий со стороны США. Позже Шокин ушел в оставку, при этом он считал, что его увольнение было связано именно с Burisma.

Дональд Трамп при телефонном разговоре с Владимиром Зеленским, которого только избрали президентом, упомянул о ситуации с Burisma и семье Байденов. Детали этого разговора повлекли расследование и запустили процесс импичмента американского президента. Однако Сенат недавно оправдал Трампа, а ситуация с импичментом не повлияла на рейтинг Трампа на следующих президентских выборах. При этом одним из главных его конкурентов в президентской гонке считают именно Джо Байдена, который также заявил о выдвижении своей кандидатуры.